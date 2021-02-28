С коронавирусом госпитализирована народная артистка Людмила Лядова в Екатеринбурге

С коронавирусом госпитализирована народная артистка Людмила Лядова в Екатеринбурге

Сегодня, 10:51ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru

В Екатеринбурге с COVID-19 была госпитализирована народная артистка Людмила Лядова

75% поражения легких и COVID-19 выявлены у народной артистки СССР Людмилы Лядовой. Она была госпитализирована в больницу Екатеринбурга.

Пианистке, певице и композитору исполнилось 95 лет. Врачи оценивают состояние звезды эстрады как стабильное, но тяжелое, пишет E1.

Фото:Скриншот с видео YouTube-канала Elena Matveenko

Женщина была госпитализирована в отделение терапии ГБ № 52.

Людмила Лядова родилась в столице Урала в 29 марта 1925 года. Получила высшее музыкальное образование по фортепиано и композиции. Композитор и исполнительница за свою карьеру стала автором более чем восьми сотен песен, которые исполняли Юрий Богатиков, Людмила Зыкина, Иосиф Кобзон, Эдита Пьеха, Валентина Толкунова, Леонид Утесов, Эдуард Хиль, Клавдия Шульженко. Самые узнаваемые композиции Лядовой — «Старый марш», «Чудо-песенка», «Барабан» и «Ай-люли».

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