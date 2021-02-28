С коронавирусом госпитализирована народная артистка Людмила Лядова в Екатеринбурге

Людмила Лядова родилась в столице Урала в 29 марта 1925 года. Получила высшее музыкальное образование по фортепиано и композиции. Композитор и исполнительница за свою карьеру стала автором более чем восьми сотен песен, которые исполняли Юрий Богатиков, Людмила Зыкина, Иосиф Кобзон, Эдита Пьеха, Валентина Толкунова, Леонид Утесов, Эдуард Хиль, Клавдия Шульженко. Самые узнаваемые композиции Лядовой — «Старый марш», «Чудо-песенка», «Барабан» и «Ай-люли».