В «убийстве» 28 сосен и одной березы обвинен сын главы буддистов с горы Качканар

Заявление на Михаила Санникова было подано 17 февраля администрацией Нижней Туры. Полицейские установили факт вырубки неустановленным лицом 29 деревьев. Сумма ущерба составила 80 тысяч рублей. Было заведено уголовное дело по части 2 статьи 260 УК РФ (Незаконная рубка лесных насаждений). За нарушение закона по данной статье грозит до четырех лет лишения свободы.
В присутствии защитника Санников признался в совершенном преступлении и написал явку с повинной. Сам факт незаконной вырубки произошел 19 декабря 2020 года. Тогда охранники «Евраза» не пропустили грузовой автомобиль, который вез дрова для монахов с горы Качканар. Буддисты объяснили, что у автомобиля не было пространства для разворота, из-за этого им пришлось вырубить деревья.
Напомним, жителю села под Нижним Тагилом грозит до семи лет лишения свободы за незаконную рубку леса. В отделение полиции обратился представитель Нижнетагильского лесничества с заявлением, что в районе «Шумихинского» совхоза Петрокаменского участкового лесничества неизвестный срубил сосны и березы объемом более 20 кубических метров. Ущерб составил около 170 тысяч рублей. В ходе проверки был выявлен 30-летний ранее не судимый житель села Петрокаменское. Оперативники установили, что подозреваемый сначала вырубал лес по приобретенной лицензии, однако продолжил деятельность после того, как ее срок истек.