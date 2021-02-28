В «убийстве» 28 сосен и одной березы обвинен сын главы буддистов с горы Качканар

Напомним, жителю села под Нижним Тагилом грозит до семи лет лишения свободы за незаконную рубку леса. В отделение полиции обратился представитель Нижнетагильского лесничества с заявлением, что в районе «Шумихинского» совхоза Петрокаменского участкового лесничества неизвестный срубил сосны и березы объемом более 20 кубических метров. Ущерб составил около 170 тысяч рублей. В ходе проверки был выявлен 30-летний ранее не судимый житель села Петрокаменское. Оперативники установили, что подозреваемый сначала вырубал лес по приобретенной лицензии, однако продолжил деятельность после того, как ее срок истек.