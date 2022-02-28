Дом с мигрантами вспыхнул в Екатеринбурге

Пожар начался неожиданно. Когда пожарные прибыли на место, то дом уже весь был охвачен огнем. Ликвидацией возгорания занимались шесть единиц техники и 30 человек личного состава. Пока неизвестно, были ли в этот момент в доме люди. Данных о погибших и пострадавших нет.