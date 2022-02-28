Дом с мигрантами вспыхнул в Екатеринбурге

Дом деревянный на двух хозяев. Одни владельцы выстроили себе отдельный двухэтажный дом, там и проживали. Их половина пустовала, а вторая была продана застройщикам, рассказал замначальника службы пожаротушения Антон Зинчук.
Застройщик решил пустить в дом мигрантов, которые разместили в нем тандыр и пекли лаваши на продажу. Вечером хозяева были дома. Пожар начался со стороны дома, где жили мигранты, сообщает Зинчук.
Пожар начался неожиданно. Когда пожарные прибыли на место, то дом уже весь был охвачен огнем. Ликвидацией возгорания занимались шесть единиц техники и 30 человек личного состава. Пока неизвестно, были ли в этот момент в доме люди. Данных о погибших и пострадавших нет.