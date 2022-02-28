После гибели учительницы в Нижнем Тагиле полиция проводит проверку

После гибели учительницы в Нижнем Тагиле полиция проводит проверку
После гибели учительницы в Нижнем Тагиле полиция проводит проверку
Сегодня, 14:48ПроисшествияФото: Отделение пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила

У сбившего насмерть учительницу в Нижнем Тагиле водителя взяты объяснения

26 февраля около дома на улице Ильича автомобиль насмерть сбил женщину. Полиция Нижнего Тагила проверила водителя на алкоголь, но тест оказался отрицательным.

Наезд на пешехода произошел около половины восьмого вечера. Инкассаторский автофургон «ГАЗ-Практик 2964» двигался в направлении Восточного шоссе со стороны улицы Орджоникидзе.

На пешеходном переходе, который расположен в районе дома № 1 на улице Ильича, машина сбила женщину. Пострадавшую отвезли в ближайшую больницу, но травмы были несовместимыми с жизнью.

Погибшей оказалась 27-летняя женщина, которая работала в Нижнем Тагиле учителем. Она хотела перейти проезжую часть, но попала под колеса авто.

У 38-летнего водителя «Газели» взяты объяснения. По его словам, женщину он просто не увидел. Тест на алкоголь не выявил никаких нарушений. Мужчина в момент ДТП был трезвым. В отношении нарушителя ПДД составлен административный протокол за непредоставление преимущества в движении пешеходу.

Фото:Отделение пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила

По факту ДТП проводится расследование, сообщили в нижнетагильском отделе ГИБДД.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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