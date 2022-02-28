После гибели учительницы в Нижнем Тагиле полиция проводит проверку

Наезд на пешехода произошел около половины восьмого вечера. Инкассаторский автофургон «ГАЗ-Практик 2964» двигался в направлении Восточного шоссе со стороны улицы Орджоникидзе.
На пешеходном переходе, который расположен в районе дома № 1 на улице Ильича, машина сбила женщину. Пострадавшую отвезли в ближайшую больницу, но травмы были несовместимыми с жизнью.
Погибшей оказалась 27-летняя женщина, которая работала в Нижнем Тагиле учителем. Она хотела перейти проезжую часть, но попала под колеса авто.
У 38-летнего водителя «Газели» взяты объяснения. По его словам, женщину он просто не увидел. Тест на алкоголь не выявил никаких нарушений. Мужчина в момент ДТП был трезвым. В отношении нарушителя ПДД составлен административный протокол за непредоставление преимущества в движении пешеходу.
По факту ДТП проводится расследование, сообщили в нижнетагильском отделе ГИБДД.