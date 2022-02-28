После гибели учительницы в Нижнем Тагиле полиция проводит проверку

У 38-летнего водителя «Газели» взяты объяснения. По его словам, женщину он просто не увидел. Тест на алкоголь не выявил никаких нарушений. Мужчина в момент ДТП был трезвым. В отношении нарушителя ПДД составлен административный протокол за непредоставление преимущества в движении пешеходу.