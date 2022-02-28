Потерпевшего по уголовному делу семилетней давности разыскивают в Нижнем Тагиле

Как было установлено предварительным следствием, тагильчанка познакомилась с уроженцем Москвы в интернете, затем они вместе стали снимать квартиру в Дзержинском районе Нижнего Тагила. Леонид доверил даме сердца Renault и документы на автомобиль, а позже узнал, что та продала транспортное средство. Объяснила она свои действия финансовыми трудностями. Женщине предъявили обвинение в мошенничестве и выбрали меру пресечения в виде личного поручительства, чем тагильчанка и воспользовалась, скрывшись от правоохранительных органов.