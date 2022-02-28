Потерпевшего по уголовному делу семилетней давности разыскивают в Нижнем Тагиле

Дело было возбуждено еще в мае 2015 года. Жительница Нижнего Тагила 1974 года рождения обманным путем похитила у своего сожителя Леонида Паластина 1979 года рождения автомобиль Renault Logan и продала его.
Как было установлено предварительным следствием, тагильчанка познакомилась с уроженцем Москвы в интернете, затем они вместе стали снимать квартиру в Дзержинском районе Нижнего Тагила. Леонид доверил даме сердца Renault и документы на автомобиль, а позже узнал, что та продала транспортное средство. Объяснила она свои действия финансовыми трудностями. Женщине предъявили обвинение в мошенничестве и выбрали меру пресечения в виде личного поручительства, чем тагильчанка и воспользовалась, скрывшись от правоохранительных органов.
Только в январе 2022 года федеральный розыск женщина дал результат — оказалось, что все эти годы она жила в Новосибирске без документов, представляясь другим именем. Тагильчанка была доставлена в родной город, где в следственном изоляторе дала признательные показания и выразила готовность возместить ущерб, причиненный бывшему сожителю, в размере 400 тысяч рублей.
Чтобы завершить расследования дело стражам правопорядка нужно найти потерпевшего Леонида Пластина, иначе дело в суд не отправить. Известно, что мужчина зарегистрирован в столице России.
Правоохранительные органы просят откликнуться Леонида или людей, знающих о его местонахождении, по телефону (3435)97-68-02 или 02, сообщили в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское».