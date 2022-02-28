Потерпевшего по уголовному делу семилетней давности разыскивают в Нижнем Тагиле

Потерпевшего по уголовному делу семилетней давности разыскивают в Нижнем Тагиле
Потерпевшего по уголовному делу семилетней давности разыскивают в Нижнем Тагиле
Сегодня, 17:40ПроисшествияФото: Пресс-группа МУ МВД России "Нижнетагильское"
Потерпевшего по уголовному делу о мошенничестве в крупном размере разыскивает отдел полиции № 17 в Нижнем Тагиле.

Дело было возбуждено еще в мае 2015 года. Жительница Нижнего Тагила 1974 года рождения обманным путем похитила у своего сожителя Леонида Паластина 1979 года рождения автомобиль Renault Logan и продала его.

Как было установлено предварительным следствием, тагильчанка познакомилась с уроженцем Москвы в интернете, затем они вместе стали снимать квартиру в Дзержинском районе Нижнего Тагила. Леонид доверил даме сердца Renault и документы на автомобиль, а позже узнал, что та продала транспортное средство. Объяснила она свои действия финансовыми трудностями. Женщине предъявили обвинение в мошенничестве и выбрали меру пресечения в виде личного поручительства, чем тагильчанка и воспользовалась, скрывшись от правоохранительных органов.

Только в январе 2022 года федеральный розыск женщина дал результат — оказалось, что все эти годы она жила в Новосибирске без документов, представляясь другим именем. Тагильчанка была доставлена в родной город, где в следственном изоляторе дала признательные показания и выразила готовность возместить ущерб, причиненный бывшему сожителю, в размере 400 тысяч рублей.

Чтобы завершить расследования дело стражам правопорядка нужно найти потерпевшего Леонида Пластина, иначе дело в суд не отправить. Известно, что мужчина зарегистрирован в столице России.

Фото:Пресс-группа МУ МВД России «Нижнетагильское»

Правоохранительные органы просят откликнуться Леонида или людей, знающих о его местонахождении, по телефону (3435)97-68-02 или 02, сообщили в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское».

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Нижний Тагил
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