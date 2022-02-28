Водитель автобуса во время приготовления супа убил сожительницу-кондуктора на Урале

Водитель автобуса во время приготовления супа убил сожительницу-кондуктора на Урале
Водитель автобуса во время приготовления супа убил сожительницу-кондуктора на Урале
Сегодня, 17:29ПроисшествияФото: pixabay

Водитель зарезал сожительницу в Каменске-Уральском

51-летний водитель автобуса обвиняется в том, что во время бытового конфликта зарезал свою сожительницу, которая работала кондуктором в Каменске-Уральском.

51-летний водитель автобуса обвиняется в том, что во время бытового конфликта зарезал свою сожительницу, которая работала кондуктором в Каменске-Уральском.

Ссора произошла, когда обвиняемый занимался приготовлением супа и нарезал картошку ножом. Подойдя к женщине и поругавшись с ней, уралец сначала ударил сожительницу рукой, после чего нанес удар лезвием в шею, сообщает областное СУ СКР.

Совершив преступление, гражданин закончил готовить суп и вышел из квартиры, уйдя к другу. Там он два дня принимал алкоголь. Тело женщины обнаружили ее знакомые. Отмечается, что граждане были знакомы с конца минувшего года. Дверь в квартиру вскрыла специализированная служба, подчеркнул глава пресс-службы регионального главка полиции Валерий Горелых. Теперь уральцу грозит до 15 лет колонии.

Напомним, 10 февраля стало известно, что свердловчанин убил бывшую жену и обратился к гадалке. В результате мужчина из Сысерти получил 12 лет лишения свободы.

Сюжеты:
Каменск-Уральский
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