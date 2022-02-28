За нападение с ножом на двоих мужчин тагильчанин получил 10,5 лет тюрьмы

Житель Нижнего Тагила получил 10,5 лет колонии строгого режима за нападение с ножом на двух мужчин. Преступления были совершены в разное время.

Мужчина признан виновным в покушении на убийство, причинении тяжкого вреда здоровью и разбое. Следствие и суд установили, что преступления были совершены осенью 2019 года. В первом случае он был в нетрезвом состоянии и, находясь в ванной общежития, поссорился с одним из жильцов. Двумя бытовыми ножами он нанес множественные удары оппоненту. Потерпевший оказал активное сопротивление, благодаря чему остался жив, сообщили в пресс-службе СК по Свердловской области. Второй случай произошел с арендатором комнаты, которую сдавал подсудимый. В один из дней пострадавший пришел домой с зарплатой. Злоумышленник знал об этом и решил похитить их. Он начал угрожать ножом и потребовал отдать деньги. Арендатор испугался и передал их. Однако нападавший все равно нанес ему несколько ударов ножом. Позднее мужчина сам обратился к врачам. По словам главы пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерия Горелых, ранее обвиняемый уже привлекался к ответственности. В 2017 году он 2,7 года провел в тюрьме за тяжкий вред здоровью, а в марте 2019 вышел на свободу.

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