23 игровых автомата изъяли полицейские на Вагонке
28 марта 2012, 09:57ПроисшествияЕвгения
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Подпольный игровой зал находился в торговом центре «Гороскоп» на Юности. Попасть в «игровое царство» можно было только через отдельный вход.
Чтобы проникнуть в это помещение, полицейские прибегли к помощи ОМОН, рассказали нам в пресс-службе нижнетагильского управления МВД. В зале находились оператор и охранник, игроков не было.
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей