«Кавказская пленница». В Нижнем Тагиле похищена девушка
21-летнюю тагильчанку похитил жених. Предположительно, пленница находится в Екатеринбурге.
Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ, 21-летнюю жительницу Нижнего Тагилаеще 26 марта на машине BMW от ее дома, расположенного на улице Ильича,увезли некие молодые люди.
Предварительно установлено, что организатором похищения девушки выступил21-летний уроженец одной из закавказских республик, проживающий вЕкатеринбурге. Он приезжал со своими родственниками домой к родителямдевушки и высказывал намерение жениться на ней, но получил отказ. После этого он и принял решение о похищении. При этом сама девушка зналао предстоящем похищении и, выйдя в тот день на улицу, взяла с собойпаспорт, сообщили в пресс-службе.
По предварительным данным, девушка находится вЕкатеринбурге со своим женихом. Признаков, свидетельствующих о том, что вотношении нее применялось насилие, не имеется, отметили в пресс-службе. По данному факту ведется доследственная проверка.