«Кавказская пленница». В Нижнем Тагиле похищена девушка

Предварительно установлено, что организатором похищения девушки выступил21-летний уроженец одной из закавказских республик, проживающий вЕкатеринбурге. Он приезжал со своими родственниками домой к родителямдевушки и высказывал намерение жениться на ней, но получил отказ. После этого он и принял решение о похищении. При этом сама девушка зналао предстоящем похищении и, выйдя в тот день на улицу, взяла с собойпаспорт, сообщили в пресс-службе.