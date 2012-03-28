На трассе Нижний Тагил – Серов погиб водитель
28 марта 2012, 13:38Происшествия
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27 марта в 19.50 на 120 км трассы Екатеринбург – Серов произошло столкновение автомобилей ВАЗ-21102 и «Тойота».
Оба автомобиля остановились. Как сообщили в отделении пропаганды ГИБДД,водитель и пассажир «Тойоты» вышли из машины и ожидали водителя ВАЗ,стоя возле своего автомобиля на проезжей части.
В это время их сбил водитель автомобиля «Санг-йонг». Водитель «Тойоты»,мужчина 1955 г.р., от полученных травм скончался в ЦГБ№2. Его пассажир,женщина 1957 г.р., госпитализирована с переломами обоих предплечий иправой голени.
ГИБДД предупреждает, что в связи с ухудшением погодных условий водителидолжны проявлять особую осторожность при движении по дорогам и повозможности воздержаться от поездок на дальние расстояния.
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