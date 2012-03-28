На трассе Нижний Тагил – Серов погиб водитель

Оба автомобиля остановились. Как сообщили в отделении пропаганды ГИБДД,водитель и пассажир «Тойоты» вышли из машины и ожидали водителя ВАЗ,стоя возле своего автомобиля на проезжей части.

В это время их сбил водитель автомобиля «Санг-йонг». Водитель «Тойоты»,мужчина 1955 г.р., от полученных травм скончался в ЦГБ№2. Его пассажир,женщина 1957 г.р., госпитализирована с переломами обоих предплечий иправой голени.

ГИБДД предупреждает, что в связи с ухудшением погодных условий водителидолжны проявлять особую осторожность при движении по дорогам и повозможности воздержаться от поездок на дальние расстояния.