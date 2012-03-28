Центральную улицу Нижнего Тагила заливает канализационными водами вторую неделю (ФОТО)
28 марта 2012, 12:39ПроисшествияВалерия Лошкарева
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Всё потому, что учреждения не могут решить, кому принадлежит колодец. У остановочного комплекса «Музей» на проспекте Ленина, рядом с торгово-экономическим техникумом, вторую неделю плохо пахнет.
Виной тому - засорившийся канализационный колодец. В Водоканале нам сказали, что этот объект находится на территории техникума, а значит отвечать за него должно образовательное учреждение. Директор техникума Светлана Голицина, утверждает, что колодец не имеет к ним ни какого отношения, и чистить его за свой счет учреждение не будет.
В администрации Нижнего Тагила пояснили, что торгово-экономический техникум уже несколько лет не занимается этим колодцем. Он каждую весну засоряется и доставляет массу неудобств как пешеходам, которые перепрыгивают пахнущий ручей, так и автомобилистам, которых этот ручей сопровождает от Горсовета, до «Детского мира».
Фото ИА «Все новости».
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