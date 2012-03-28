Центральную улицу Нижнего Тагила заливает канализационными водами вторую неделю (ФОТО)

Виной тому - засорившийся канализационный колодец. В Водоканале нам сказали, что этот объект находится на территории техникума, а значит отвечать за него должно образовательное учреждение. Директор техникума Светлана Голицина, утверждает, что колодец не имеет к ним ни какого отношения, и чистить его за свой счет учреждение не будет.