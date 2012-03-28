В Нижнем Тагиле задержали четырех цыган, живших и торговавших героином на Гальянке (видео)

Имена у мужчин сплошь русские: Иван и Семен Иванов, Алексей Комленков и Федор Солдатенков. Все фамилии сотрудникам Госнаркоконтроля и приглашенным к участию в операции сотрудникам фонда «Город без наркотиков» хорошо знакомы. Ведь задержанные – члены цыганских династий, много лет торгующих наркотиками в Нижнем Тагиле.

Например, у 19-летнего Федора Солдатенкова, временно проживающего на квартире Комленкова, сидят на зонах 11 родственников. Алексей Комленков, по всей видимости, передает передачки своему брату, севшему за наркоту пару месяцев назад в результате операции, проведенной при участии фондовцев. Также торгует наркотиками и периодически сидит все семество Ивановых.

Сами мужчины о дурной славе своих семей знают и даже гордятся ею. Об этом можно судить из того, как Семен Иванов объясняет оперативникам, «что все менты города его знают». Видимо, знают его и некоторые адвокаты Нижнего Тагила. Прослышав о проблемах своих подопечных, по адресу задержания приехал адвокат Воронин. По словам сотрудников фонда «Город без наркотиков», полицейские знают его как защитника самых богатых цыганских наркобарыг. По информации, полученной в результате допроса задержанных, защищать этих людей также готова и адвокат Уткина.

Интересная деталь – при задержании Воронин, нарушая закон, принялся снимать сотрудников ФСКН при исполнении. Многолетний опыт работы наркополицейских подсказывает, что видео с лицами сотрудников Госнаркоконтроля адвокат покажет всем знакомым цыганам, чтобы они в будущем предостерегались встречи с ними.

Напомним, о возможных местах сбыта, хранения и употребления наркотиков жители Нижнего Тагила могут сообщать сотрудникам ЛОВД по круглосуточному телефону доверия 8 (3435) 40-10-71.

На фото - Алексей Комленков с сыном.

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