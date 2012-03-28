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В Нижнем Тагиле задержали четырех цыган, живших и торговавших героином на Гальянке (видео)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Нижнем Тагиле задержали четырех цыган, живших и торговавших героином на Гальянке (видео)

28 марта 2012, 14:00ПроисшествияВалерия Лошкарева
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