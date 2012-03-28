В Новой Ляле легковушка на встречке врезалась в «скорую». Пострадали шесть человек
28 марта 2012, 10:21ПроисшествияЕвгения
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На 288 км автодороги Екатеринбург—Серов водитель легковушки врезался в «скорую», в результате чего пострадали шесть человек.
Как сообщили в пресс-службе управления ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, ДТП произошло в 22.10. Водитель ВАЗ-21213, мужчина 1948 года рождения, превысил скорость, выехал на встречную полосу, где столкнулся с ГАЗ-32214 под управлением водителя 1948 года рождения.
В результате ДТП водитель ВАЗа получил перелом голени. Водитель и четыре пассажира «скорой» получили сотрясение головного мозга, ушибы и ссадины.
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