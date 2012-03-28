В Новой Ляле легковушка на встречке врезалась в «скорую». Пострадали шесть человек

Как сообщили в пресс-службе управления ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, ДТП произошло в 22.10. Водитель ВАЗ-21213, мужчина 1948 года рождения, превысил скорость, выехал на встречную полосу, где столкнулся с ГАЗ-32214 под управлением водителя 1948 года рождения.