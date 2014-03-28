В тагильской коммуналке мужчина надругался над пятилетней девочкой
28 марта 2014, 15:10Происшествияpract@tagilcity.ru
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В одной из нижнетагильских коммуналок жертвой педофила стала пятилетняя девочка. Об этом АПИ сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Свердловской области.
В пресс-службе рассказали, что 35-летний мужчина, проживавший в доме на улице Грибоедова, распивал алкоголь со своей соседкой. Женщина жила в коммуналке, расположенной в том же здании. После того, как гражданка уснула, тагильчанин взял ключи от ее комнаты, проник в помещение и надругался над пятилетней дочерью собутыльницы.
Чуть погодя подозреваемого задержали. Его поместили под стражу и предъявили обвинение по статье «насильственные действия сексуального характера в отношении малолетней».
© АПИ
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