В тагильской коммуналке мужчина надругался над пятилетней девочкой

В пресс-службе рассказали, что 35-летний мужчина, проживавший в доме на улице Грибоедова, распивал алкоголь со своей соседкой. Женщина жила в коммуналке, расположенной в том же здании. После того, как гражданка уснула, тагильчанин взял ключи от ее комнаты, проник в помещение и надругался над пятилетней дочерью собутыльницы.