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В тагильской коммуналке мужчина надругался над пятилетней девочкой
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В тагильской коммуналке мужчина надругался над пятилетней девочкой

28 марта 2014, 15:10Происшествияpract@tagilcity.ru
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