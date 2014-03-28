Вчера в Нижнем Тагиле вновь на пешеходном переходе сбили человека (ФОТО)

В 8:30 часов женщина 1984 года рождения за рулем ВАЗ-2010 ехала по улице Садоводов в сторону улицы Дальняя. У дома №36 она допустила наезд на пешехода, который переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП мужчина 1956 года рождения получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушиб голени и ссадину лба. Был госпитализирован в ЦГБ №4.

В ОГИБДД напоминают:

Согласно п.14.1 ПДД, водитель транспортного средства, приближающегося к нерегулируемому пешеходному переходу, обязан снизить скорость или остановиться перед переходом, чтобы пропустить пешеходов, переходящих проезжую часть или вступивших на нее для осуществления перехода.

Фотографии предоставлены Отделением пропаганды ГИБДД