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«Иномарка была буквально напичкана наркотиками»: в Нижнем Тагиле полицейские задержали семейную пару, торговавшую «синтетикой» (ФОТО)
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Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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«Иномарка была буквально напичкана наркотиками»: в Нижнем Тагиле полицейские задержали семейную пару, торговавшую «синтетикой» (ФОТО)

28 марта 2016, 13:55ПроисшествияТимофей Данилов
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