«Иномарка была буквально напичкана наркотиками»: в Нижнем Тагиле полицейские задержали семейную пару, торговавшую «синтетикой» (ФОТО)

Тагильские полицейские, совместно с сотрудниками ДПС и ОМОНом поймали на трассе мужа и жену, промышлявших торговлей наркотиков через интернет. Пара направлялась на иномарке в Серов с очередной партией запрещенных веществ.

По словам полицейских, салон автомобиля был буквально напичкан наркотиками: пакетики с расфасованными дозами были найдены в бардачке, в подлокотнике, под ковриком сидения и в отсеке для перчаток. Всего полицейские изъяли 1,5 килограмма метамфетамина.

Как оказалось, уроженец Украины создал целую преступную группировку, которая торговала синтетикой через интернет. Руководил наркобизнесом муж, а жена была «менеджером по продажам»: через интернет списывалась с клиентами и оформляла заказы. «Закладки» по городу делали еще трое граждан.

В настоящий момент вся преступная группа поймана и находится под стражей. Злоумышленникам грозит до 20 лет тюрьмы со штрафом до 1 миллиона или вовсе пожизненное заключение.

На прошлой неделе был задержан житель ГГМ, который у себя в квартире устроил нарколабораторию и притон.