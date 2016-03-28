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В Лесном семья усыновила ребенка, чтобы выплатить долги, а потом вернула его обратно в детдом
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Лесном семья усыновила ребенка, чтобы выплатить долги, а потом вернула его обратно в детдом

28 марта 2016, 12:50ПроисшествияТимофей Данилов
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