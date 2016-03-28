В Лесном семья усыновила ребенка, чтобы выплатить долги, а потом вернула его обратно в детдом

Когда Ивану исполнилось 13 лет, благодаря социальным выплатам от государства на его счету скопилось более 800 тысяч рублей. Эти средства подросток имел право забрать по достижению совершеннолетия.

Родителей у мальчика нет, а сестры без определенного места жительства. Внезапно в жизни подростка впервые объявился сводный брат Евгений Вотинцев. Родственник предложил переехать к нему жить. Правда, не потому что соскучился или в нем неожиданно проснулись родственные чувства. Деньги младшего брата – вот истинная причина такого «радушия».

В течение трех лет опекун регулярно посещал с Ваней банк. Евгений снимал со счета деньги, обещая купить брату новые вещи и телефон. Однако сам тратил средства на личные нужды. Так, в квартире алчных родственников появилась новая бытовая техника и одежда, вплоть до нижнего белья, был сделан ремонт. Кроме того, благодаря финансам мальчика «любимый брат» погасил все свои долги по кредитам.

Подростку же не досталось ни копейки – брат не давал деньги даже на школьные обеды. Ване пришлось пропускать занятия и воровать, чтобы хоть на что-то питаться.

После трех лет такого «спонсорства», когда деньги закончились, приемные родители без угрызения совести отказались от ребенка.

О расхищении денежных средств узнали в органах опеки и обратились в прокуратуру. Было возбуждено уголовное дело. Чета семьи Вотинцевых получила два года условно. Прокуратура выступила с иском о взыскании средств и собирается вернуть деньги обманутому сироте.

Сейчас Ивану 17 лет. Он идет на «золотую медаль», проходит практику на мебельной фабрике. Юноша уже понял, что бессовестный родственник просто его использовал. Но он готов простить Евгения, если тот придет и извинится. Но, судя по всему, свободный брат этого делать не спешит.