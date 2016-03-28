В Нижнем Тагиле недалеко от здания вокзала произошел провал грунта: образовалась трехметровая яма (ФОТО)

Приехав на место, они огородили опасную территорию и обследовали провал. Он оказался не очень большим, диаметр его составил порядка 60 сантиметров, но довольно глубоким. Измерения, проведенные спасателями, показали, что его глубина составляет три метра. На дне провала скопилась вода.

К счастью, провал открылся сам по себе, а не от того, что кто-то в него провалился, поэтому пострадавших нет.

Сейчас сразу несколько служб выясняют, что именно привело к образованию этого провала.