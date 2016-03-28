В Нижнем Тагиле недалеко от здания вокзала произошел провал грунта: образовалась трехметровая яма (ФОТО)
28 марта 2016, 20:00ПроисшествияДенис Таратонов
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Сегодня днем в 14:40 в дежурно-диспетчерскую службу позвонили тагильчане и сообщили о том, что у кафе рядом с вокзалом сама по себе образовалась глубокая яма. На место происшествия немедленно выехали спасатели Центра защиты населения и территории города Нижний Тагил.
Сюжеты: Нижний Тагил
Приехав на место, они огородили опасную территорию и обследовали провал. Он оказался не очень большим, диаметр его составил порядка 60 сантиметров, но довольно глубоким. Измерения, проведенные спасателями, показали, что его глубина составляет три метра. На дне провала скопилась вода.
К счастью, провал открылся сам по себе, а не от того, что кто-то в него провалился, поэтому пострадавших нет.
Сейчас сразу несколько служб выясняют, что именно привело к образованию этого провала.
© Денис Таратонов, TagilCity.ru
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