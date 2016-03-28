В пятницу в Нижнем Тагиле водитель сбил ребенка при въезде во двор жилого дома (ФОТО)
28 марта 2016, 11:30ПроисшествияАлександра Логинова
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Авария произошла утром в пятницу в Ленинском районе Нижнего Тагила, сообщили редакции TagilCity.ru в отделении пропаганды.
Сюжеты: Нижний Тагил
Водитель 1948 г.р. находился за рулем Toyota RAV4, при движении по улице Карла Маркса со стороны улицы Пархоменко в сторону улицы Первомайская он совершил наезд на ребенка 2009 г.р.
Мальчик был направлен в больницу на обследование, врачи диагностировали ушиб левой ноги и направили его на амбулаторное лечение.
© Александра Постоногова, TagilCity.ru
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