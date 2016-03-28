В Свердловской области из-за пьяного лихача на трассе погиб водитель (ФОТО)

Смертельное ДТП произошло в субботу около 11 часов вечера на 307-м километре. По словам очевидцев, Volkswagen летел по трассе с огромной скоростью, выскочил на «встречку» и лоб в лоб столкнулся с Peugeot. Удар оказался таким сильным, что водитель французской легковушки погиб на месте. Травмы получили его пассажирка и виновник аварии.