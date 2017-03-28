9 тысяч рублей пропали с карты Сбербанка у пенсионерки из Ревды

Кредитную карту пенсионерке буквально навязали, когда она получала карту для перечисления пенсии. В кредитах пенсионерка ничего не понимает, пишет портал Ура.ру. Пожилой женщине объяснили, что если кредиткой не пользоваться полтора года, то она заблокируется и никаких проблем ее владелице не принесет.

Однако через несколько месяцев женщине пришло письмо о наличии долга на карте, которой она так и не успела воспользоваться. Она оплатила сумму в почти девять тысяч рублей и написала заявление в полицию.

Как предполагает потерпевшая, хищение могла произвести девушка, которая подключала ей «Мобильный банка». В момент обращения женщина не помнила свой номер телефона, тогда сотрудница банка убедила ее, что его указать необходимо, и зарегистрировала банк, вероятно, на собственный номер, через который и произошло хищение.

Установлено, что заявление на выпуск кредитной карты и подключение к сервису «Мобильный банк» конкретного номера телефона собственноручно подписано клиентом. Таким образом, клиент выразил свое согласие с использованием этих услуг и их условиями. Тем не менее, банк дополнительно проанализирует, насколько качественно сотрудник провел обслуживание клиента, в полном ли объеме были даны необходимые консультации. Об итогах проверки мы проинформируем клиента и СМИ сообщают в пресс-службе банка.