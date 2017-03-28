Актер фильма «Трудно быть Богом» Валерий Величко скончался в Екатеринбурге (ФОТО)

Заслуженный артист России должен был играть в спектакле Театра драмы, но заболел. Коллеги нашли ему временную замену, но никто не ожидал, что актер покинет театр уже навсегда, сообщает Е1.

Актер проработал в Екатеринбургском Драмтеатре 52 года, каждую роль он проживал, как маленькую жизнь. Постановки с его участием знакомы каждому свердловчанину, также он известен по фильму «Трудно быть Богом» и другим киноролям.

Когда и где состоится прощание с Валерием Величко, пока неизвестно.

Фото: официальный сайт Свердловского государственного академического театра драмы