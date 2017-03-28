Автомобиль девушки загорелся на ходу в Екатеринбурге (ФОТО)

Как сообщает владелица загоревшейся машины, она ехала на работу, когда ощутила в салоне неприятный запах. Прижавшись к обочине, она увидела огонь под капотом.

На помощь пришел мужчина, который проезжал мимо и заметил возгорание. Он позвонил в ЕДДС и пытался помочь девушке потушить машину огнетушителем.

Площадь возгорания составила 3 кв. м. Огонь тушили 2 единицы пожарной техники, пишет Е1.

Это уже не первое подобное происшествие на этой неделе. Так, накануне спящий водитель едва не погиб в загоревшейся иномарке в Красноуфимске.