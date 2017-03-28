Два екатеринбуржца осуждены на 5 лет за подрыв банкомата и кражу платежного терминала

Как стало известно, 1 августа минувшего года осужденные в ночное время хотели совершить хищение денежных средств из банкомата путем его подрыва. Однако осуществить задуманное не удалось, так как мощности самодельного подрывного устройства не хватило, чтобы сломать корпус банкомата, вмонтированного в стену здания.

В октябре того же года мужчины предприняли вторую попытку ограбления. На это раз они проникли в магазин, взломав роль-ставни входной группы. Они похитили терминал, стоимостью 70 тыс. рублей.

Уже на улице злоумышленники вскрыли аппарат и достали находящиеся в нем деньги в размере 31 тыс. рублей.

Осужденным назначено наказание в виде 5 лет колонии строгого режима.