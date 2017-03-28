Два екатеринбуржца осуждены на 5 лет за подрыв банкомата и кражу платежного терминала
28 марта 2017, 09:50Происшествия
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В Екатеринбурге Ленинский суд огласил приговор двум мужчинам по статьям «покушение на кражу, совершенную группой лиц» и «кража с незаконным проникновением в помещение», сообщает прокуратура Свердловской области.
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Как стало известно, 1 августа минувшего года осужденные в ночное время хотели совершить хищение денежных средств из банкомата путем его подрыва. Однако осуществить задуманное не удалось, так как мощности самодельного подрывного устройства не хватило, чтобы сломать корпус банкомата, вмонтированного в стену здания.
В октябре того же года мужчины предприняли вторую попытку ограбления. На это раз они проникли в магазин, взломав роль-ставни входной группы. Они похитили терминал, стоимостью 70 тыс. рублей.
Уже на улице злоумышленники вскрыли аппарат и достали находящиеся в нем деньги в размере 31 тыс. рублей.
Осужденным назначено наказание в виде 5 лет колонии строгого режима.
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