Глыба льда упала на коляску с двухмесячным ребенком в Екатеринбурге (ФОТО)
28 марта 2017, 09:15Происшествия
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В минувшие выходные в Екатеринбурге глыба льда с крыши упала на коляску с двухмесячным малышом, сообщает Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
Инцидент произошел 26 марта в пять часов вечера. Как рассказывает отец ребенка, он шел с дочкой вдоль дома на ул. Белоярской и услышал шум сползающей с крыши ледяной глыбы. Мужчина быстро сориентировался и толкнул вперед коляску. Это спасло жизнь ребенку.
К счастью, никто не пострадал, от падения глыбы у коляски оторвало ручку. Отец малышки уже написал заявление в полицию.
Напомним, в Екатеринбурге это уже не первый случай падения ледяных глыб на коляски. Не так давно подобный инцидент произошел на Эльмаше.
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Фото: E1.RU
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