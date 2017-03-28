Глыба льда упала на коляску с двухмесячным ребенком в Екатеринбурге (ФОТО)

Инцидент произошел 26 марта в пять часов вечера. Как рассказывает отец ребенка, он шел с дочкой вдоль дома на ул. Белоярской и услышал шум сползающей с крыши ледяной глыбы. Мужчина быстро сориентировался и толкнул вперед коляску. Это спасло жизнь ребенку.

К счастью, никто не пострадал, от падения глыбы у коляски оторвало ручку. Отец малышки уже написал заявление в полицию.

Напомним, в Екатеринбурге это уже не первый случай падения ледяных глыб на коляски. Не так давно подобный инцидент произошел на Эльмаше.