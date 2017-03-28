Мужчина погиб под поездом в Каменске-Уральском Свердловской области

На место происшествия выезжали сотрудники следственно-оперативной группы, которые установили, что погибшим является 43-летний мужчина из Богдановича. Он находился в опасной близости к железнодорожным путям и попал под колеса движущегося состава. Точный маршрут, по которому передвигался поезд, пока неизвестен.