Мужчина погиб под поездом в Каменске-Уральском Свердловской области
28 марта 2017, 14:15Происшествия
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В ночь на 28 марта на железнодорожной станции «Каменск-Уральский» произошло ЧП, в результате которого погиб человек. Об этом сообщает «Наша газета».
На место происшествия выезжали сотрудники следственно-оперативной группы, которые установили, что погибшим является 43-летний мужчина из Богдановича. Он находился в опасной близости к железнодорожным путям и попал под колеса движущегося состава. Точный маршрут, по которому передвигался поезд, пока неизвестен.
Тело погибшего отправлено на экспертизу. Подробности ЧП будут выясняться.
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