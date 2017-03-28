Пожилой мужчина умер на станции метро Динамо в Екатеринбурге
28 марта 2017, 10:55Происшествия
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27 марта вечером на станции «Динамо» Екатеринбургского метрополитена скончался мужчина.
Сюжеты: Екатеринбург
Как сообщает Е1, мужчине 1964 г. р. на станции стало плохо, прохожим он сообщил, что у него болит сердце. Очевидцы инцидента обратились к наряду полиции, дежурившему в метро, правоохранители позвонили в скорую помощь.
Приехавшие медики провели ряд реанимационных мероприятий, но спасти мужчину им не удалось. Как проинформировали в полиции, мужчина – местный житель, его личность установлена.
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