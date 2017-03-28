Семеро детей и двое взрослых госпитализированы с отравлением со спортивных сборов в Свердловской области

28 марта в городскую больницу Полевского с признаками острой кишечной инфекции были госпитализированы 9 человек. Семь из них – юные спортсмены, приехавшие в СК «Курганово» из Новосибирска на спортивные сборы, а также двое взрослых – тренер и мама одного из детей.