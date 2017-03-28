Таксист из Екатеринбурга избил пассажира: пострадавшему требуется операция (ФОТО)

Инцидент произошел в микрорайоне Кольцово. Евгений Потапов вместе с друзьями вызвали такси, чтобы доехать до места назначения в указанном районе. Однако у них не было наличных, но они знали, что банкомат находится в двух домах от места. Водитель повез пассажиров, чтобы те сняли деньги, но по дороге попросил одного из них выйти и напал на него, брызнув из перцового баллончика. Друзья успели выскочить из машины, а водитель уехал.