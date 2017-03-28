Тракторист погиб от падения на него кирпичной стены под Нижним Тагилом
28 марта 2017, 18:25Происшествия
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
28 марта днем в пригороде Нижнего Тагила произошло ЧП – на птицефабрике в Покровском рабочего насмерть задавило кирпичной стеной.
Сюжеты: Нижний Тагил
Как сообщает АН «Между строк», мужчина работал трактористом, сегодня был его первый рабочий день. Он находился в гаражном боксе, где и произошел смертельный инцидент.
По предварительным данным, мужчина ехал задним ходом на тракторе и врезался в стену, которая обрушилась на него, от полученных травм 56-летний тракторист погиб.
На месте работает оперативно-следственная группа. Подробности происшествия станут известны позже, прокомментировали в ММУ МВД «Нижнетагильское».
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей