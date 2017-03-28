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Тракторист погиб от падения на него кирпичной стены под Нижним Тагилом
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Тракторист погиб от падения на него кирпичной стены под Нижним Тагилом

28 марта 2017, 18:25Происшествия
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