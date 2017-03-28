Водитель ВАЗ скрылся после ДТП на перекрёстке Фрунзе-Черных в Нижнем Тагиле (ФОТО, ВИДЕО)

Авария произошла при следующих обстоятельствах: водитель автомобиля ВАЗ 2112 не предоставил преимущество при движении водителю «Лады Калина».

После столкновения водитель ВАЗ 2112 скрылся с места ДТП.

Видео канала: С Тагила.

В настоящее время водитель ВАЗ 2112 разыскивается. Как сообщил водитель автомобиля «Лада Калина» 1955 г.р., сразу после аварии водитель тёмно-зелёной ВАЗ 2112 скрылся с места происшествия. Водитель назвал числа государственного номера скрывшегося автомобиля – 247, но отметил, что может ошибаться рассказали журналистам TagilCity.ru в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.

Каждый из жителей Нижнего Тагила может поспособствовать розыску беглеца. При обнаружении подобного автомобиля со следами механических повреждений сотрудники ГИБДД рекомендуют обращаться в полицию.

Напомним, в прошлом году сбежавшие с места ДТП подростки Нижнего Тагила, нанесшие ущерб более чем на 200 000 рублей, смогли избежать наказания.