Дом борца за экологию в Дегтярске закидали коктейлями Молотова (ФОТО)

Три бутылки с горючей жидкостью были заброшены в дом Малыгина.

Я был в ванной комнате на мансардном этаже, когда вдруг услышал хлопок у окна. Я не сразу придал значение этому звуку. Но когда я вышел из ванной, то увидел, что на балкон первого этажа уже протекают огненные капли. Я тут же рванул наверх, а там уже вовсю полыхает лоджия рассказывает Валерий Малыгин.

Две бутылки с горючей смесью активист залил водой из ведра, a третью бутылку успел выбросить на улицу. Малыгин уверен, что бутылки с горючей смесью кинули из соседнего недостроенного здания.

Если бы не стоявший на траектории следования бутылок стеклопакет, деревянный дом выгорел бы до основания.

Валерий Малыгин считает, что поджог связан с его общественной деятельностью по запрету захоронения опасных отходов на территории Дегтярска. Общественник заявил, что не отступит от своих намерений, пишет Uralweb.ru.