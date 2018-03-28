Горячая вода затопила ул. Серова в Нижнем Тагиле (ФОТО)
28 марта, 09:35Происшествия
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28 марта на ул. Серова в Нижнем Тагиле произошла коммунальная авария.
Сюжеты: Нижний Тагил
Авария произошла на сетях Тагилэнерго. Участок дороги от ул. Пархоменко до ул. Октябрьской революции оказался затоплен горячей водой.
По словам Никиты Чапурина, оперативный мониторинг коммунальных аварий стал возможен благодаря внедрению системы WhatsApp в работу дорожных служб.
После устранения аварии МУП «Тагилдорстрой» займется ликвидацией ее последствий, сообщает «Тагил без ям».
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Фото: «Тагил без ям»
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