Микроавтобус насмерть сбил пешехода на пути из Нижнего Тагила в Екатеринбург
28 марта, 18:00Происшествия
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27 марта в 9:45 на 326 километре пути Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов рейсовый микроавтобус сбил пешехода. Личность погибшего не установлена.
Сюжеты: Нижний Тагил, Екатеринбург
Микроавтобус двигался в Екатеринбург. За рулём был трезвый и опытный водитель со стажем вождения 43 года. В результате ДТП пешеход скончался до появления врачей.
GOVP.info передаёт версию водителя - мужчина рассказывает, что он двигался со скоростью около 75 км/час. Водитель хотел перестроиться, и в центре внимания находилось зеркало заднего вида. Увидев перед микроавтобусом человека, водитель попытался свернуть в сторону, но избежать наезда не удалось.
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