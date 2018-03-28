Ссора между водителем «Яндекс.Такси» и екатеринбуржцами закончилась поножовщиной

Машину такси поздним вечером 24 марта ожидали четыре человека: женщина, её муж и сын, а также их приятель. Сев в приехавший на вызов автомобиль, горожане услышали вопрос о цене, которую насчитал оператор. Стоимость поездки с учетом ожидания составила 165 рублей. Тогда водитель велел людям выйти из машины.

Водитель и пассажиры начали спор, женщина с ребёнком вышли и ждали в стороне. В какой-то момент её супруг и приятель оказались ранены. В руках водителя, по её словам, она увидела нож. Подозреваемый уехал с места.

Вскоре его уволили, сообщили в службе «Яндекс.Такси». Сейчас полиция проводит проверку по данному инциденту. Пострадавшие были госпитализированы, передаёт «Ura.ru».