Ссора между водителем «Яндекс.Такси» и екатеринбуржцами закончилась поножовщиной
28 марта, 07:30Происшествия
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В Екатеринбурге конфликт между водителем «Яндекс.Такси» и местными жителями закончился поножовщиной. Горожане вызвали автомобиль, однако насчитанная цена за поездку оказалась, по мнению водителя, мала, поэтому он решил на месте отказаться от клиентов.
Сюжеты: Екатеринбург
Машину такси поздним вечером 24 марта ожидали четыре человека: женщина, её муж и сын, а также их приятель. Сев в приехавший на вызов автомобиль, горожане услышали вопрос о цене, которую насчитал оператор. Стоимость поездки с учетом ожидания составила 165 рублей. Тогда водитель велел людям выйти из машины.
Водитель и пассажиры начали спор, женщина с ребёнком вышли и ждали в стороне. В какой-то момент её супруг и приятель оказались ранены. В руках водителя, по её словам, она увидела нож. Подозреваемый уехал с места.
Вскоре его уволили, сообщили в службе «Яндекс.Такси». Сейчас полиция проводит проверку по данному инциденту. Пострадавшие были госпитализированы, передаёт «Ura.ru».
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