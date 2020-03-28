56-летняя женщина с коронавирусом умерла в Москве

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27 марта в Москве скончалась пациентка, у которой был выявлен коронавирус, пишет РИА «Новости».
Сюжеты: Коронавирус
У 56-летней женщины не было одного легкого, ранее она перенесла онкологическое заболевание. Когда пациентку положили в больницу, у нее диагностировали левостороннюю пневмонию.
Таким образом, в России от коронавирусной инфекции умерли четыре человека. Диагноз подтвержден у 1036 россиян. 20 человек с коронавирусом – свердловчане.
Карта распространения коронавируса в России
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