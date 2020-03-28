Более 90 человек были эвакуированы из-за пожара на екатеринбургском вокзале

На вокзале загорелся отдельно стоящий лиф на железнодорожной платформе. С пожаром смогли справиться сотрудники вокзала при помощи огнетушителей. Также для обеспечения безопасности руководством было принято решение об эвакуации людей. Из здания были эвакуированы 93 человека, в том числе девять детей.