Более 90 человек были эвакуированы из-за пожара на екатеринбургском вокзале
Сегодня, 11:49ПроисшествияФото: Пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области
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В Екатеринбурге из-за пожара эвакуировали более 90 человек из здания железнодорожного вокзала, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.
Сюжеты: Екатеринбург
На вокзале загорелся отдельно стоящий лиф на железнодорожной платформе. С пожаром смогли справиться сотрудники вокзала при помощи огнетушителей. Также для обеспечения безопасности руководством было принято решение об эвакуации людей. Из здания были эвакуированы 93 человека, в том числе девять детей.
На место пожара выезжали 29 спасателей и восемь спецмашин.
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