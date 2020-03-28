Часть персонала Белоярской АЭС поместили на карантин из-за коронавируса
Сегодня, 13:04ПроисшествияФото: пресс-служба Белоярской АЭС
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Жену сотрудника Белоярской АЭС 28 марта госпитализировали с подозрением на коронавирус. Часть работников изолировали, сообщает пресс-служба станции.
Сюжеты: Коронавирус
Станция работает в штатном режиме, однако все сотрудники, которые контактировали с работником, чью жену поместили в больницу, изолированы. У всех сотрудников взяты необходимые анализы.
На станции введены меры, предусмотренные одним из вариантов плана реагирования, рассказали в пресс-службе.
Оперативный персонал Белоярской АЭС переводится на проживание в профилакторий. Там сотрудники будут находиться в изоляции.
Карта распространения коронавируса в России
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