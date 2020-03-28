В России умер пятый человек, зараженный коронавирусом
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В Оренбурге умер 57-летний мужчина, заразившийся коронавирусом в Европе. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Минздрав.
Сюжеты: Коронавирус
Мужчина ездил в Европу на своем автомобиле. В Россию он вернулся через Самару. По приезду он почувствовал себя плохо и обратился к врачам. Анализы подтвердили у него коронавирус. После этого были госпитализированы шесть членов его семьи.
Накануне мужчине стало хуже, его подключили к аппарату ИВЛ, однако спасти его не удалось. В Минздраве уточнили, что мужчина страдал хроническими заболеваниями.
Вчера в Москве скончалась пациентка с коронавирусом, она стала четвертой умершей во время пандемии. Всего в России заразились 1036 человек.
Карта распространения коронавируса в России
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