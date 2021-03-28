Сегодня, 21:33ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru

550 тысяч за проданную пять лет назад машину требует суд с жителя Екатеринбурга

550 тысяч рублей требует суд с жителя Екатеринбурга. Мужчина пять лет назад продал автомобиль, а затем выяснилось, что она была в залоге у банка.

Екатеринбуржцу пришло извещение, к которому были приложены документы из суда. В 2013 году мужчина приобрел автомобиль Toyota Avensis. Предыдущий собственник ничего не сообщил о залоге. Более того, у него на руках был оригинал ПТС, а по базам не числилось долгов. Далее машина еще два раза продавалась, пока последнему владельцу не пришло сообщение об изъятии автомобиля.

В 2015 году транспортное средство было зачислено банком в базы задним числом, заявляет владелец. Хотя после этого машина дважды продавалась и регистрировалась в органах ГИБДД.

Согласно законодательству, при изъятии судом транспортного средства можно подать регрессный иск на предыдущего владельца. Так он и дошел да жителя Екатеринбурга. Он также может подать такой иск, однако юрист отмечает, что шансов на успех немного, так как предыдущий владелец в долгах и проходит процедуру банкротства.

Сюжеты:
Екатеринбург
судавтомобильзалогЕкатеринбург
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы