550 тысяч за проданную пять лет назад машину требует суд с жителя Екатеринбурга

550 тысяч рублей требует суд с жителя Екатеринбурга. Мужчина пять лет назад продал автомобиль, а затем выяснилось, что она была в залоге у банка.

Екатеринбуржцу пришло извещение, к которому были приложены документы из суда. В 2013 году мужчина приобрел автомобиль Toyota Avensis. Предыдущий собственник ничего не сообщил о залоге. Более того, у него на руках был оригинал ПТС, а по базам не числилось долгов. Далее машина еще два раза продавалась, пока последнему владельцу не пришло сообщение об изъятии автомобиля. В 2015 году транспортное средство было зачислено банком в базы задним числом, заявляет владелец. Хотя после этого машина дважды продавалась и регистрировалась в органах ГИБДД. Согласно законодательству, при изъятии судом транспортного средства можно подать регрессный иск на предыдущего владельца. Так он и дошел да жителя Екатеринбурга. Он также может подать такой иск, однако юрист отмечает, что шансов на успех немного, так как предыдущий владелец в долгах и проходит процедуру банкротства.

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