Адвокат обвинил начальника уголовного розыска Екатеринбурга в нападении

Защитник уроженки Дагестана пожаловался на нападение полицейского. Он написал заявление в правоохранительные органы по факту происшествия.
По его мнению, полковник напал на него, когда он скрывался от неизвестных в участке № 7 в Екатеринбурге. Мужчины приехали к отделению на автомобиле, а затем попытались вытащить на улицу адвоката и его подопечную. Им это не удалось.
Защитник пытается помочь девушке в восстановлении документов. Она сбежала из семьи. По её словам, родственники принуждали её к нежеланному браку.