Автобус с 26 детьми попал в ДТП на Урале

Авария произошла на территории поселка Зайково Ирбиского городского округа 28 марта в 04.48 часов. Автобус марки «Higer», перевозивший детей в возрасте от 14 до 18 лет, ехал из Ирбита в аэропорт Кольцово в Екатеринбурге. Дети и четверо сопровождающих взрослых, должны были попасть в Москву для участия в международном конкурсе хореографического искусства «Танцемания».