Сегодня, 19:22ПроисшествияФото: TagilCity.ru

Водитель пострадал в лобовом ДТП улице Победы в Нижнем Тагиле

Лоб в лоб столкнулись два автомобиля на Красном Камне в Нижнем Тагиле. К месту происшествия прибыли пожарные и «скорая». Один человек пострадал.

Происшествие случилось вечером 28 марта возле дома № 16 на улице Победы. Столкнулись автомобили «Волга» и Kia.

У отечественного автомобиля поднят капот и вмята до самых колес передняя часть. «Киа» также получила повреждения передней части автомобиля — капот согнуло, полностью раскрошен бампер.

Фото:TagilCity.ru

На месте происшествия находятся сотрудники МЧС, ДПС и медики скорой помощи.

Предварительно установлено, что водитель «Волги» выехал на полосу, предназначенную для встречного движения. Пострадал водитель отечественного автомобиля, мужчина 1966 года рождения. Обстоятельства ДТП уточняются сотрудниками ДПС. Подробности будут позднее, рассказали редакции TagilCity.ru в Отделе пропаганды ГИБДД.

Напомним, 26 марта на улице Победы, 45 под колесами автомобиля погиб пешеход. По словам водителя и очевидцев, мужчина лежал на проезжей части. Водитель был трезв. ГИБДД проводит проверку по факту происшествия.

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний Тагил
Материалы по теме:
дтпПобедылобовое столкновениеКрасный каменьНижний Тагил
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы