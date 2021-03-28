Водитель пострадал в лобовом ДТП улице Победы в Нижнем Тагиле

Лоб в лоб столкнулись два автомобиля на Красном Камне в Нижнем Тагиле. К месту происшествия прибыли пожарные и «скорая». Один человек пострадал.

Происшествие случилось вечером 28 марта возле дома № 16 на улице Победы. Столкнулись автомобили «Волга» и Kia. У отечественного автомобиля поднят капот и вмята до самых колес передняя часть. «Киа» также получила повреждения передней части автомобиля — капот согнуло, полностью раскрошен бампер. Фото: TagilCity.ru На месте происшествия находятся сотрудники МЧС, ДПС и медики скорой помощи. Предварительно установлено, что водитель «Волги» выехал на полосу, предназначенную для встречного движения. Пострадал водитель отечественного автомобиля, мужчина 1966 года рождения. Обстоятельства ДТП уточняются сотрудниками ДПС. Подробности будут позднее, рассказали редакции TagilCity.ru в Отделе пропаганды ГИБДД. Напомним, 26 марта на улице Победы, 45 под колесами автомобиля погиб пешеход. По словам водителя и очевидцев, мужчина лежал на проезжей части. Водитель был трезв. ГИБДД проводит проверку по факту происшествия. Лежащий на дороге пешеход погиб в ДТП на улице Победы в Нижнем Тагиле

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