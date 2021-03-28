Мужчина заблудился и отморорозил конечности в лесу под Екатеринбургом

Мужчина заблудился и отморорозил конечности в лесу под Екатеринбургом

Сегодня, 20:46ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
Мужчина в лесу и провел там 12 часов. Его нашли с обморожением рук и ног сотрудники МЧС. Пострадавшего отогрели и эвакуировали.

По номеру 112 поступил вызов от мужчины. Он сообщил, что заблудился в лесу под Верхней Пышмой. На место выехали сотрудники поискового отряда и МЧС, сообщает телекомпания «Четвертый канал».

Поиски проводили в районе 40 километра ЕКАД. Спасатели включили сирены, но пропавший их не услышал. Его обнаружили ночью, около 3.00. Мужчина не мог самостоятельно подняться. Он отморозил руки и не чувствовал ног. Члены поискового отряда развели костер, чтобы отогреть мужчину. Затем его эвакуировали на санках сотрудники МЧС.

Видео:Телекомпания «Четвертый канал»

Напомним, 10 марта сообщалось, как заблудившуюся 70-летнюю лыжницу вывели из леса тагильские спасатели. Женщина захотела пройтись по лесу на лыжах, поэтому попросила остановить автомобиль у базы «Спартак» в районе комплекса трамплинов и ушла. Сын начал переживать, когда мама долго не возвращалась, поэтому в 19.45 он связался со спасателями. Лыжницу нашли спустя полтора часа. Как стало известно, пенсионерка каталась по лесу, но испугалась и уронила лыжи.

Сюжеты:
Екатеринбург
Материалы по теме:
спасателизаблудился в лесуобморожениеЕкатеринбург
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы