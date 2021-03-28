Мужчина заблудился и отморорозил конечности в лесу под Екатеринбургом

Мужчина в лесу и провел там 12 часов. Его нашли с обморожением рук и ног сотрудники МЧС. Пострадавшего отогрели и эвакуировали.

По номеру 112 поступил вызов от мужчины. Он сообщил, что заблудился в лесу под Верхней Пышмой. На место выехали сотрудники поискового отряда и МЧС, сообщает телекомпания «Четвертый канал». Поиски проводили в районе 40 километра ЕКАД. Спасатели включили сирены, но пропавший их не услышал. Его обнаружили ночью, около 3.00. Мужчина не мог самостоятельно подняться. Он отморозил руки и не чувствовал ног. Члены поискового отряда развели костер, чтобы отогреть мужчину. Затем его эвакуировали на санках сотрудники МЧС. Видео: Телекомпания «Четвертый канал» Напомним, 10 марта сообщалось, как заблудившуюся 70-летнюю лыжницу вывели из леса тагильские спасатели. Женщина захотела пройтись по лесу на лыжах, поэтому попросила остановить автомобиль у базы «Спартак» в районе комплекса трамплинов и ушла. Сын начал переживать, когда мама долго не возвращалась, поэтому в 19.45 он связался со спасателями. Лыжницу нашли спустя полтора часа. Как стало известно, пенсионерка каталась по лесу, но испугалась и уронила лыжи. Заблудившуюся 70-летнюю лыжницу вывели из леса тагильские спасатели

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