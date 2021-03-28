На глазах у ребенка инспекторы ДПС силой задержали тагильчанку

Вчера, 22:16ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
На видеозаписи инспектор ГИБДД пытается заставить жительницу сесть в машину и проехать в отделение для составления административного материала по статье 20.25 КоАП РФ (Уклонение от исполнения административного наказания), сообщается в группе «Вконтакте» «ЕКАТЕРИНБУРГ — СЕРОВ (Online)».
Женщина отказывается ехать и требует составить протокол на месте. Сотрудник отвечает, что такой протокол может быть составлен только в отделении.
В итоге женщину прижали к грязному авто и защелкнули наручники под плач ребенка.