Вчера, 22:16ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru

На глазах у ребенка инспекторы ДПС силой задержали тагильчанку

Инспекторы ДПС силой затащили в машину жительницу Нижнего Тагила на глазах у ребенка. Поводам стал неоплаченный штраф.

На видеозаписи инспектор ГИБДД пытается заставить жительницу сесть в машину и проехать в отделение для составления административного материала по статье 20.25 КоАП РФ (Уклонение от исполнения административного наказания), сообщается в группе «Вконтакте» «ЕКАТЕРИНБУРГ — СЕРОВ (Online)».

Женщина отказывается ехать и требует составить протокол на месте. Сотрудник отвечает, что такой протокол может быть составлен только в отделении.

Видео:Группа «Вконтакте» «ЕКАТЕРИНБУРГ — СЕРОВ (Online)»

В итоге женщину прижали к грязному авто и защелкнули наручники под плач ребенка.

Сюжеты:
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ребенокГИБДДзадержаниеНижний Тагил
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