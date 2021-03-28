Прятавшийся в отделе полиции Екатеринбурга адвокат заявил о нападении полковника МВД

Прятавшийся в отделе полиции Екатеринбурга адвокат заявил о нападении полковника МВД

Сегодня, 18:32ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
Адвокат уроженки Дагестана, который вместе с подзащитной прятался в отделении полиции № 7 в Екатеринбурге, заявил, что на него напал полковник МВД.

Адвокат написал заявление на нападавшего. По его словам, им является полковник Магомед Курбанов, который является одним из начальников уголовного розыска столицы Урала, пишет E1.

В пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области обещали дать комментарий позднее.

Напомним, адвокат и его подзащитная из Дагестана прятались в отделе полиции от неизвестных. Девушка сбежала из семьи без документов, как он рассказывает, из-за принуждения к браку. Защитник помогал ей восстанавливать документы. К отделу полиции прибыли мужчины и попытались насильно вытащить адвоката и девушку на улицу.

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