Ротвейлер вырвался у хозяина и набросился на семью в Екатеринбурге

Ротвейлер вырвался у хозяина и напал на мать и сына. Хозяин не удержал пса из-за того, что почувствовал себя плохо.

Происшествие случилось в феврале 2021 года на улице Старых Большевиков, 13. Мужчина вернулся с работы поздно вечером и пошел на прогулку с собакой. С ним была его мама и коллега. В какой-то момент на них напал ротвейлер. Мужчину от серьезных ран спасли перчатки, по слова потерпевшего, пес их просто изорвал. Он сначала на маму накинуться собирался, но повезло, что её собака подскочила. Он цапнул не маму, а питомца нашего. Я попытался оттащить его и удерживал минут 15 за ошейник. Пес запутался в ошейнике лапой и я смог убежать, рассказал E1 пострадавший. Мужчина 21 февраля обратился в больницу, чтобы поставить укол от бешенства. По его словам, после того, как он попал домой, пытался вызвать полицию несколько раз. Стражи порядка так и не приехали. Хозяин ротвейлера на четвереньках полз к своему крыльцу. Очевидец предполагает, что ему стало плохо, но помочь ему не могли из-за собаки, находившейся рядом. Скорая смогла забрать его только через два часа, когда кто-то завел ротвейлера домой. Владелец собаки отморозил пальцы. Его сын рассказал изданию, что отцу пришлось ампутировать пальцы. Также он отметил, что собака была в наморднике. Напомним, 21 марта сообщалось как стая из 31 собаки на Вагонке в Нижнем Тагиле растерзали маленького пса. Животное погибло в больнице. Позже еще один питомец стал жертвой стаи. В администрации города сообщили, что стаю отловят к концу марта. Стая собак-убийц будет отловлена до конца марта на Вагонке в Нижнем Тагиле

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