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Загорелась квартира на улице Газетная в Нижнем Тагиле

Произошел пожар в квартире на улице Газетная, 25 в Нижнем Тагиле. На месте работают сотрудники МЧС.

Происшествие случилось вечером 28 марта. Сотрудники МЧС эвакуировали жителей из подъезда.

Пожар случился на последнем этаже пятиэтажного дома, судя по видеозаписи подписчиков группы «Вконтакте» «Инцидент Нижний Тагил».

На кадрах огонь уже потушен. Видно, как по квартире ходят спасатели с фонариками.

Видео:«Инцидент Нижний Тагил» «Вконтакте»

Напомним, 28 марта в Екатеринбурге жители пожаловались на дым и запах резины. Оказалось, что загорелись покрышки рядом с одной из автостоянок города. Сотрудники МЧС ликвидировали огонь.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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