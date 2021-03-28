Загорелась квартира на улице Газетная в Нижнем Тагиле

Сегодня, 20:40ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
Происшествие случилось вечером 28 марта. Сотрудники МЧС эвакуировали жителей из подъезда.
Пожар случился на последнем этаже пятиэтажного дома, судя по видеозаписи подписчиков группы «Вконтакте» «Инцидент Нижний Тагил».
На кадрах огонь уже потушен. Видно, как по квартире ходят спасатели с фонариками.
Напомним, 28 марта в Екатеринбурге жители пожаловались на дым и запах резины. Оказалось, что загорелись покрышки рядом с одной из автостоянок города. Сотрудники МЧС ликвидировали огонь.