Арестант совершил суицид в следственном изоляторе Нижнего Тагила

Арестант совершил суицид в следственном изоляторе Нижнего Тагила
Арестант совершил суицид в следственном изоляторе Нижнего Тагила
Сегодня, 10:50ПроисшествияФото: pixabay.com
Молодой человек умер 18 марта в камере карантинного отделения Следственного изолятора временного содержания № 3 в Нижнем Тагиле.

18 марта в СИЗО-3 сотрудники колонии попытались реанимировать молодого человека, решившего совершить суицид. Несмотря на усилия, спасти мужчину не удалось.

Происшествие зафиксировано средствами видеонаблюдения, сообщили редакции TagilCity.ru в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области.

При осмотре места смерти правоохранители не обнаружили признаков насилия и предсмертной записки. Совершившего суицид тагильчанина обвиняли по части 2 стать 228 «Незаконный оборот наркотиков».

Напомним, ранее стало известно число суицидов в тагильских колониях.

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