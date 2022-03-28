Арестант совершил суицид в следственном изоляторе Нижнего Тагила

Молодой человек умер 18 марта в камере карантинного отделения Следственного изолятора временного содержания № 3 в Нижнем Тагиле.

18 марта в СИЗО-3 сотрудники колонии попытались реанимировать молодого человека, решившего совершить суицид. Несмотря на усилия, спасти мужчину не удалось. Происшествие зафиксировано средствами видеонаблюдения, сообщили редакции TagilCity.ru в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области. При осмотре места смерти правоохранители не обнаружили признаков насилия и предсмертной записки. Совершившего суицид тагильчанина обвиняли по части 2 стать 228 «Незаконный оборот наркотиков». Напомним, ранее стало известно число суицидов в тагильских колониях. Стало известно число суицидов в колониях Нижнего Тагила за три года

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