Арестант совершил суицид в следственном изоляторе Нижнего Тагила

18 марта в СИЗО-3 сотрудники колонии попытались реанимировать молодого человека, решившего совершить суицид. Несмотря на усилия, спасти мужчину не удалось.
Происшествие зафиксировано средствами видеонаблюдения, сообщили редакции TagilCity.ru в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области.
При осмотре места смерти правоохранители не обнаружили признаков насилия и предсмертной записки. Совершившего суицид тагильчанина обвиняли по части 2 стать 228 «Незаконный оборот наркотиков».
Напомним, ранее стало известно число суицидов в тагильских колониях.