Четыре человека пострадали в двух ДТП на трассах под Нижним Тагилом

Два ДТП произошли на трассах под Нижним Тагилом 27 марта. В результате пострадали четыре человека, из них двое детей.

Первое происшествие случилось днем около 13.30. На 25 км автодороги «Нижний Тагил- Висимо Уткинск — Усть Утка». 34-летний водитель Seat Leon ехал со стороны поселка Уралец в Нижний Тагил и выехал на встречную полосу. Там он врезался в Ford Focus, ехавший во встречном направлении. В результате два человека пострадали, один из них ребенок. 34-летняя пассажирка получила перелом ключицы, а трехлетний ребенок ссадины и ушибы. Все они соблюдали требования безопасности. По словам самого водителя, семья возвращалась с «Горы Белой» в Тюмень. Мужчина решил прибавить скорость, но в какой-то момент не справился с управлением, сообщили в Отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила. Вторая авария произошла в 17 часов на 148 км автодороги «Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов». По предварительным данным, 31-летний водитель УАЗ-396294, буксировал «Лада-213100» на жесткой сцепке. Во время движения она оборвалась и «Лада» вылетела на встречную полосу. Она врезалась в Hyundai Tucson. В результате пострадали два человека, один из них ребенок. Водитель Hyundai госпитализирована с переломом ребер, тупой травмой живота. 12-летняя девочка получила сотрясение головного мозга и тупую травму живота. Она также была госпитализирована. Семья ехала из Перми в Екатеринбург. Водитель УАЗ пояснил, что вез машину на ремонт в Серов. Теперь в отношении него составлен протокол за управление транспортом при наличии неисправностей или условий, при которых это запрещено.

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